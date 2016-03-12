محكمة جنح أكتوبر تقضى بحبس تيمور السبكى 3 سنوات بتهمة إهانة نساء مصر

قضت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم السبت، برئاسة المستشار خالد خضر، بحبس تيمور السبكى أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سب وقذف سيدات مصر " 3 سنوات وتغريمه 200 جنيه وإحالة الدعوى المدنية لدائرة مختصة.

ووجهت النيابة لتيمور السبكى اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية.

>و كان تيمور السبكى أنكر الاتهامات التى وُجِّهَت إليه، وادّعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهن كل تقدير واحترام، موضّحًا أن تصريحاته فُهِمَت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقَدَّمَ اعتذارًا رسميًا عن تلك التصريحات.

- محكمة الجنح تنطق اليوم بالحكم على تيمور السبكى فى اتهامه بسب سيدات مصر

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