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حبس تيمور السبكي 3 سنوات في «إهانة نساء الصعيد»

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حبس تيمور السبكي 3 سنوات في «إهانة نساء الصعيد» حبس تيمور السبكي 3 سنوات في «إهانة نساء الصعيد»

تيمور السبكي – أرشيفية

قضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم السبت، بحبس تيمور السبكي أدمن صفحة “يوميات زوج مطحون” عبر “فيسبوك”؛ 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وقال السبكي إنه تلقى اتصالًا هاتفيا من جريدة “التيليجراف” البريطانية، أخبره محدثه خلالها أن حالته تشبه الإعلامي باسم يوسف، وإسلام البحيري، وفاطمة ناعوت، وأنهم ضحية النظام السياسي المصري والذي ينتهج قمع وتكميم أفواه هو وعدد آخر من المصريين أمثال.

وأضاف “السبكي”، أنه رد على ذلك بأنه يهدف إلى تهدئة الرأي العام، وأنه لم يخطئ في شيء، وأن قضيته تستغل لتشويه صورة في الخارج، إلا إنه لن يرضي أن يكون بمثابة خنجر مسموم في ظهر الوطن.

وكان المتهم اعترف في التحقيقات التي أجريت معه بما قاله في برنامج “ممكن”، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية cbc، ولم يشكك في صحة الـ”cd” الخاص بها، ولكنه أنكر أنه يقصد الإساءة لنساء الصعيد، وأن كلامه تم فهمه بشكل خاطئ.

كان المستشار أحمد عبد الباقي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، قد اعد مذكرة بإحالة تيمور السبكي أدمن صفحة يوميات زوج مطحون إلى محكمة الجنح على خلفية التصريحات التي أدلى بها في برنامج “ممكن”، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية cbc، بتهمه بث أخبار كاذبة، وإشاعة الفزع بين المواطنين، وتكدير السلم العام وذلك عقب انتهاء النيابة من سماع أقوال اثنين من المبلغين الذين وصل عددهم إلى 9 أشخاص.

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