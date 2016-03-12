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طالبة بالإعدادى تحرق كتبها المدرسية بمادة بترولية داخل الفصل فى سوهاج

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طالبة بالإعدادى تحرق كتبها المدرسية بمادة بترولية داخل الفصل فى سوهاج طالبة بالإعدادى تحرق كتبها المدرسية بمادة بترولية داخل الفصل فى سوهاج
أشعلت إحدى طالبات مدرسة سلامون الإعدادية المشتركة بإدارة طما فى محافظة سوهاج النيران بكتبها المدرسية داخل الفصل باستخدام مادة بترولية "يشتبه أن تكون بنزين"، عقب نزول باقى زملائها لغرفة الإقتصاد المنزلى بنفس المدرسة، بسبب حصولها على درجات ضعيفة فى التيرم الأول ومعايرة زميلاتها لها.

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج التحقيق فى واقعة قيام طالبة بالمرحلة الإعدادية بمدرسة سلامون الإعدادية المشتركة، بإشعال النيران بكتبها المدرسية داخل الفصل، باستخدام مادة بترولية "يشتبه أن تكون بنزين"، عقب نزول باقى زملائها لغرفة الاقتصاد المنزلى بنفس المدرسة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطالبة تدعى ألاء . ح . م بالمرحلة الإعدادية، وأن الطالبة حصلت على درجات ضعيفة بالتيرم الأول، وقيام زملائها بالفصل بمعايرتها، الأمر الذى جعلها تمر بحالة نفسية وطلبت النقل من الفصل، إلا أن إدارة المدرسة لم تستجب لها فقامت بارتكاب الواقعة.

ومن جانبه قال عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إن لجنة تحقق فى الواقعة خاصة حول كيفية دخول الزجاجة إلى المدرسة دون علم أمن المدرسة.


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