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وصول هيئة محاكمة المتهمين بقضية رشوة وزارة الزراعة لمحكمة التجمع الخامس

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وصول هيئة محاكمة المتهمين بقضية رشوة وزارة الزراعة لمحكمة التجمع الخامس وصول هيئة محاكمة المتهمين بقضية رشوة وزارة الزراعة لمحكمة التجمع الخامس
وصلت منذ قليل هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، مقر محكمة التجمع الخامس، لنظر جلسة محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، فى القضية رقم 673 المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة".

كما وصل وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومحى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، واخرين إلى مقر المحكمة.

ووصل عدد من المحامين الحاضرين مع المتهمين، ومن المقرر أن تعقد الجلسة بعد قليل بالاستماع إلى أقوال شهود الإثبات فى القضية.

الجنايات تنظر اليوم محاكمة وزير الزراعة السابق وآخرين بتهمة الرشوة

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