تجديد حبس أمين شرطة لاتهامه بإطلاق النار على شقيق زوجته وابن عمها بالقناطر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس أمين الشرطة المتهم بالتعدى على زوجته وإطلاق النار من طبنجة ميرى عهدته على شقيقها وابن عمها، وإصابتهما بطلقات نارية فى القناطر الخيرية، 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وكان المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز القناطر، تلقى بلاغاً بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية أبو الغيط دائرة المركز، وتم إخطار اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية بالواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من "مفرح.ع.ع" أمين شرطة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح سطحى بالأصبع الأوسط الأيسر، وطرف ثانٍ "حنان.ح.ا" ربة منزل زوجة الأول مصابة بكدمات بالرأس والجبهة وشقيقها "أحمد.ح.ا"مؤذن بهيئة الأوقاف مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيسر و"نصر.م.ا" مستخلص جمارك ابن عم الثانية مصاب بطلق نارى بالكتف الأيسر.

وتوصلت التحريات، برئاسة العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، إلى نشوب مشاجرة بين أمين الشرطة وزوجته بسبب الخلافات العائلية، تعدى خلالها عليها بالضرب وأحدث إصابتها فاستنجدت بشقيقها وابن عمها، إلا أن زوجها تعدى عليهما بالضرب وأطلق أعيرة نارية من الطبنجة عهدته عليهما ما أدى إلى إصابتهما.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1982 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أمر أحمد صالح، مدير النيابة، بحبسه أربعة أيام بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، وجدد قاضى المعارضات حبسه تمهيداً لإحالته للمحاكمة.

ضبط أمين شرطة اعتدى على زوجته وأصاب شقيقها وابن عمها بطلق نارى بالقليوبية

- حبس أمين شرطة أطلق النار من سلاحه على شقيق زوجته وابن عمها بالقناطر 4 أيام