ضبط 56 طن أرز قبل البيع فى السوق السوداء بمركز المحلة

ضبطت مباحث التموين بمدينة المحلة الكبرى، اليوم، السبت، 56 طن أرز شعير داخل مخزن بقرية منشأة الأمراء دائرة مركز المحلة، بعد قيام صاحب المخزن بتجميع تلك الكميات لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة.

كانت معلومات وردت للمقدم حسام الغريب، رئيس مباحث التموين بالمحلة بقيام "أيمن.ر.ال"، 45 سنة، تاجر وصاحب شونة لتخزين الأرز الشعير بقرية محلة حسن ومقيم بقرية منشأة الأمراء، بتجميع كميات من الأرز بقصد حجبها عن التداول ورفع أسعارها، بهدف تحقيق أرباح طائلة دون وجه حق وباستهداف المخزن تم ضبط 800 جوال أرز شعير وزن الجوال 70 كيلو جرام بإجمالى وزن 56 طنا.

تحرر المحضر رقم 9922 جنح مركز المحلة، وأخطر العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وفى نفس الإطار تمكنت مباحث التموين بمحافظة الغربية من ضبط 6 أطنان و475 كيلو أعلاف حيوانية وأعلاف دواجن مصنوعة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى زيت صويا بدون بيانات داخل مصنع بدون ترخيص بقرية دماط التابعة لمركز قطور.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية، إخطارا من العميد احمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بضبط "حسام.م.ال.م"، 38 سنة - تاجر - مقيم بقرية دماط – مركز قطور، لإنشائه مصنعا غير مرخص بذات الناحية، لغش الأعلاف من خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها داخل أجولة عليها علامات وبيانات تجارية وهمية وعثر بداخل المصنع على الكمية المذكورة سالفا، وتحرر المحضر 4833 جنح مركز قطور 2016، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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