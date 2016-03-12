مريهان حسين لـ"النيابة": ضابط قسم الهرم سبنى بلفظ خارج وأهان جميع فنانى مصر

استمعت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، اليوم السبت، لأقوال الفنانة مريهان حسين، فى البلاغ المقدم من جانب نقابة المهن التمثيلية الذى اتهمت فيه "م.ت" ضابط قسم شرطة الهرم، بسب وقذف الفنانة مريهان حسين والخوض فى عرضها، وهو ما اعتبره الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية إهانة للفن والفنانين.

وقالت مريهان حسين فى التحقيقات، إنه حال تواجدها بقسم شرطة الهرم عقب واقعة الاعتداء عليها بكمين الهرم، وبحضور الضابط "م.ت"، والفنان إيهاب فهمى، والفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ومأمور قسم شرطة الهرم، وفى أثناء محاولة تهدئة الموقف، طلب أشرف ذكى من الضابط الاعتذار عما بدر منه، إلا أنه رفض قائلا: "مش هعتذر لممثلة"، وهو الأمر الذى اعتبرته مريهان إهانة للفن ولكافة فنانى مصر.

وعقب الانتهاء من الاستماع لأقوال الفنانة، قررت النيابة الاستماع لأقوال الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمى عضو مجلس النقابة، غدا الأحد.

وكان محامى نقابة المهن التمثيلية شعبان سعيد، بتكليف من نقيب الممثلين أشرف زكى، قد تقدم ببلاغ للمحامى العام لنيابة جنوب الجيزة ضد الضابط "م.ت" لاتهامه بسب الفنانة ميرهان حسين فى قسم شرطة الهرم.

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