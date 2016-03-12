أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مريهان حسين لـ"النيابة": ضابط قسم الهرم سبنى بلفظ خارج وأهان جميع فنانى مصر

Google+ Print
مريهان حسين لـ"النيابة": ضابط قسم الهرم سبنى بلفظ خارج وأهان جميع فنانى مصر مريهان حسين لـ"النيابة": ضابط قسم الهرم سبنى بلفظ خارج وأهان جميع فنانى مصر
استمعت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، اليوم السبت، لأقوال الفنانة مريهان حسين، فى البلاغ المقدم من جانب نقابة المهن التمثيلية الذى اتهمت فيه "م.ت" ضابط قسم شرطة الهرم، بسب وقذف الفنانة مريهان حسين والخوض فى عرضها، وهو ما اعتبره الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية إهانة للفن والفنانين.

وقالت مريهان حسين فى التحقيقات، إنه حال تواجدها بقسم شرطة الهرم عقب واقعة الاعتداء عليها بكمين الهرم، وبحضور الضابط "م.ت"، والفنان إيهاب فهمى، والفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ومأمور قسم شرطة الهرم، وفى أثناء محاولة تهدئة الموقف، طلب أشرف ذكى من الضابط الاعتذار عما بدر منه، إلا أنه رفض قائلا: "مش هعتذر لممثلة"، وهو الأمر الذى اعتبرته مريهان إهانة للفن ولكافة فنانى .

وعقب الانتهاء من الاستماع لأقوال الفنانة، قررت النيابة الاستماع لأقوال الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمى عضو مجلس النقابة، غدا الأحد.

وكان محامى نقابة المهن التمثيلية شعبان سعيد، بتكليف من نقيب الممثلين أشرف زكى، قد تقدم ببلاغ للمحامى العام لنيابة جنوب الجيزة ضد الضابط "م.ت" لاتهامه بسب الفنانة ميرهان حسين فى قسم شرطة الهرم.

- بعد اتهامها ضباط الهرم بهتك عرضها.. التقرير الطبى النهائى لـ"مريهان حسين" ينفى تعرضها لاعتداء جنسى.. ويؤكد:كدمات خفيفة فى ذراعها وفمها وخدوش فى جسدها.. ودفاع الفنانة:دور الطب الشرعى تحديد الإصابات فقط
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»