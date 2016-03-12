توقف حركة المرور أعلى محور 26 يوليو بسبب حادث تصادم سيارتين

توقفت حركة مرور السيارات، اليوم، السبت، بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى محور 26 يوليو، أمام المتجه من الطريق الدائرى، إلى طريق "الإسكندرية الصحراوى"، نفس الأمر للمتجه من ميدان جهينة، إلى الصحراوى.

وانتقل رجال المرور إلى مكان التكدس، لسحب الكثافات أعلى الطريق.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.

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