بالصور.. أهالى "شها" بالدقهلية يشيعون جثمان شهيد سيناء

شيع المئات من أهالى قرية شها التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، جثمان ملازم أول حامد جمال حامد، بعد استشهاده فى هجوم نفذه مسلحين على مدرعته أمس بسيناء.

وشهدت القرية حالة من الحزن، فيما رفع أصدقاء الشهيد لافتة كتبوا عليها: الملازم أول حامد جمال حامد فى ذمة الله يا شهيد..ابن الوطن ابن شها ..شهيد الواجب الوطنى"، حيث وصل الجثمان للمسجد الكبير بالقرية، وأدى أهالى القرية وعدد من القرى المجاورة صلاة الجنازة عليه استعدادا لدفنه بمقابر القرية وسط دموع أقاربه ومحبيه الذين أكدوا على أن الشهيد كان يتمتع بحسن الأخلاق.

وخرج الجثمان من المسجد ملفوفا بعلم مصر فى جنازة عسكرية بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وتوجهوا لمقابر القرية لدفنه بمثواه الأخير.

وشارك فى الجنازة العسكرية بمسقط رأسه بقرية شها، بمركز المنصورة، عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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