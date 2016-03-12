الأهلي: ريكرياتيفو طلبوا طائرة خاصة في مصر.. ونحاول التفاوض معهم

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن نادي ريكرياتيفو الأنجولي طلب توفير طائرة خاصة للبعثة، للانتقال من القاهرة إلى برج العرب.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين: "نادي ريكرياتيفو طلب توفير طائرة خاصة للتنقل بين القاهرة وبرج العرب".

وأضاف "بعثة الفريق الأنجولي ستصل قبل 3 أيام من موعد مباراة الإياب".

عبد الحفيظ أتبع "نحاول التفاوض مع الفريق الأنجولي بشأن الطائرة الخاصة، إذ أن المسافة بين القاهرة والإسكندرية أقل من 200 كيلو واللوائح لا تلزمنا بتوفير طائرة خاصة إذا كانت المسافة أقل من 200 كيلو.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريكرياتيفو عصر اليوم السبت في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.