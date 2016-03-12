لو عندك نقص حديد.. كل طحينة واحترس من "التخن"

نقص الحديد من المشكلات التى يعانى منها الكثيرون، صغارا وكبارا، والحديد فى غاية الأهمية ومن يعانى نقصا فيه يعانى ضعفا شديدا يصنف بأنه "أنيميا نقص الحديد".

ويوضح الدكتور مازن سلامة أخصائى أمراض الجهاز الهضمى أن الطحينة من الأطعمة التى تساعد فى رفع نسبة الحديد والتخلص من الأنيميا، مشيرا إلى أن البعض يجهل قدرة الطحينة الهائلة فى تخليص الجسم نقص الحديد بشكل سريع.

ويضيف أخصائى أمراض الجهاز الهضمى، أن الطحينة المفيدة بالفعل لهذا النوع من المشكلات، يجب أن تكون مستخلصة تماما من السمسم، وهو ما يظهر على محتوياتها ونسب السمسم بداخلها، فالسمسم سر غناها وزيادته لنسب الحديد فى الجسم، فضلا عن سعراتها الحرارية العالية التى تخفف من مضاعفات الأنيميا، وبالتالى يمكن القول إن الضعف وحالة الكسل الشديدة المصاحبة لنقص الحديد تخلصك منها الطحينة تماما.

وينصح الدكتور مازن بإضافة الطحينة على بعض الأطعمة الباردة والساخنة، كالفول، وإضافتها على الباذنجان المشوى للحصول على جرعة مكثفة من الحديد كما يمكن إضافتها لجميع أنواع الطعام بغرض زيادة القيمة الغذائية، وكذلك الخضروات التى تحتوى على نسب عالية من الحديد وأهمها السبانخ.

وحذر أخصائى الجهاز الهضمى من الإسراف فى تناول الطحينة تحاشيا لزيادة الوزن والإصابة بالسمنة خاصة وأنها تحوى سعرات حرارية عالية، ودهون مركزة.

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