قهوجى يطعن عاملا عاتبه على سرقة حافظة نقوده فى العمرانية

تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على قهوجى، لاتهامه بالشروع فى قتل عامل، بسبب معاتبة المجنى عليه له لاستيلائه على حافظة نقوده بالعمرانية.

تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغا من مستشفى أم المصريين، يفيد استقبالها عاملا مصابا بجروح طعنية بالظهر، ولا يمكن استجوابه.

بإجراء التحريات تبين حدوث مشادة بين المصاب وعامل بمقهى، وذلك بسبب مغافلة القهوجى للعامل والاستيلاء منه على حافظة نقوده، وأثناء معاتبة المجنى عليه له تعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته بمطواة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته المطواة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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