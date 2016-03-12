أقارب «شبيب» ضحية قسم الأقصر يحاولون الاعتداء على رئيس المباحث بالمحكمة

مراسل «ONA»:

حاول أقارب المتوفي طلعت شبيب، الذى لقى مصرعه داخل قسم شرطة الأقصر فى نوفمبر الماضى، السبت، الاعتداء على النقيب أحمد خليفة رئيس مباحث قسم الأقصر السابق، عقب الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار فتحى أبوزيد حول مقتل الأول داخل قسم الأقصر.

وفوجئ رئيس المباحث، بحسب ما ذكره مراسل «ONA»، بقيام أحد أقارب المجنى علية أمام قاعة المحاكمة بتوجيه عبارات “حسبى الله ونعم الوكيل فيك”، ثم حاول الاعتداء عليه بالضرب، إلا أن القوة الأمنية المكلفة بتأمين المحاكمة خارج القاعة تمكنت من حمايته وفض الاشتباك بينهما وإدخاله بإحدى المكاتب الخاصة بالمحكمة لتأمينه.

يذكر أن رئيس مباحث الأقصر، أكد فى شهادته أمام المحكمة أنه لم يكن متواجدًا فى المأمورية التى خرجت للقبض على المجنى عليه وأنه كان لدى طبيب الأسنان ثم تلقى مكالمة هاتفية من أحد المخبرين السريين يفيد بضبط المجنى عليه وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة.

وأضاف :”شبيب أصيب بحالة إغماء وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله لمستشفى الأقصر الدولى فتم الاتصال بعم المجنى عليه ليخبره بإصابته بإعياء شديد”.

ومن ناحية أخرى، هدد رئيس الجلسة بالتنحى عن المحاكمة، حال تكرار الفوضى داخل القاعة ومقاطعة دفاع المتهمين لدفاع المجنى عليه.

وبدأت هيئة محكمة جنايات قنا “الدائرة الأولى”، منذ قليل، الجلسة الثالثة محاكمة 13 ضابطًا وشرطيًا بتهمة قتل العامل طلعت شبيب ابن قرية العوامية في الأقصر.

وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل طلعت شبيب الرشيدي، عامل، داخل قسم شرطة الأقصر، وتجمهر الأهالي، احتجاجًا على مقتله أمام مستشفى الأقصر الدولي.

واتهم أهل القتيل عددًا من الضباط والرقباء داخل قسم شرطة الأقصر، بالتعدي عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من أحد المقاهي، بتهمة حيازة أقراص مخدرة، وتم اتهام 9 ضباط وأمناء الشرطة بارتكاب الواقعة.