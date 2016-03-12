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دفاع أحمد أبوبركة بـ"إهانة القضاء" يطالب بنقله لتقديم دعوى مخاصمة ضد القاضى

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دفاع أحمد أبوبركة بـ"إهانة القضاء" يطالب بنقله لتقديم دعوى مخاصمة ضد القاضى دفاع أحمد أبوبركة بـ"إهانة القضاء" يطالب بنقله لتقديم دعوى مخاصمة ضد القاضى
رفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر، وسكرتارية ياسر عبد العاطى، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون للإخوان، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، للمداولة وإصدار القرار.

وطلب المحامى "محمد الدماطى" عضو هيئة الدفاع، التصريح للمتهم "أحمد أبو بركة" المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة المنحل، بأن يسمح له بالتوجه إلى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى ليوقع على عريضة المخاصمة المقامة منه ضد رئيس الدائرة، وذلك بالإذن له بالتوجه.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.


> تغيب مرسى عن جلسة محاكمته و24 آخرين فى اتهامهم بإهانة القضاء

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