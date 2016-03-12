أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأمن العام ينفذ 10 آلاف حكم قضائى ويضبط 66 قطعة سلاح خلال حملة

Google+ Print
الأمن العام ينفذ 10 آلاف حكم قضائى ويضبط 66 قطعة سلاح خلال حملة الأمن العام ينفذ 10 آلاف حكم قضائى ويضبط 66 قطعة سلاح خلال حملة
وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية، اليوم السبت، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 66 قطعة سلاح نارى، 178 قطعة سلاح أبيض، 192 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية،11متهما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، وسجين هارب، و64 هاربًا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا متنوعة، و330 دراجة نارية مخالفة وتنفيذ 10423 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها.


>الداخلية ترسل مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومى لنزيلات إحدى الجمعيات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365