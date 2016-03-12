الأمن العام ينفذ 10 آلاف حكم قضائى ويضبط 66 قطعة سلاح خلال حملة

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية، اليوم السبت، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 66 قطعة سلاح نارى، 178 قطعة سلاح أبيض، 192 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية،11متهما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، وسجين هارب، و64 هاربًا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا متنوعة، و330 دراجة نارية مخالفة وتنفيذ 10423 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها.

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