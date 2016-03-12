حبس أمين شرطة ترك خدمته بالإسماعيلية وتوجه بقوة للشرقية لتفتيش المقاهى

قررت نيابة بلبيس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أمير إلهامى نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس أمين شرطة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل 3 مجندين من قوة أمن الإسماعيلية، لقيامه باستغلال وظيفته.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء قيام مأمورية عرض متهمين من مديرية أمن الإسماعيلية، إلى محكمة التل الكبير، برئاسة "أحمد.إ" أمين الشرطة و3 مجندين، بالأسلحة الآلية وسيارة شرطة وقائدها.

واحتجزت المأمورية المتهمين بالقفص الحديدى، ثم اصطحبت أمين الشرطة المجندين والسيارة لمدينة بلبيس، محل إقامة أمين الشرطة، وتوجه إلى أحد المقاهى ببندر بلبيس، وفرض كردونًا بالمجندين والسلاح الآلى، وفتش رواد المقهى، واخذ منهم "صباعين حشيش وشريطين ترامادول و3200 جنيه"، وتبين تصوير الواقعة من خلال الكاميرا الموجودة بمحل أمام المقهى.

واتصل صاحب المحل بمركز شرطة بلبيس، اعتقادًا منه أن المأمورية تابعة للإدارة العامة للمخدرات، وتبين عدم وجود أى مأموريات، وتوجهت قوة من مركز شرطة بلبيس بمعرفة النقيب أحمد حمدى معاون المباحث، برئاسة الرائد محمد غيث وبإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لقرع الجنوب، وتم القبض على أمين الشرطة والمجندين والتحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12398 جنايات مركز شرطة بلبيس.

وتبين من التحقيقات التى باشرها محمد حافظ وكيل نيابة بلبيس، أن المجندين اعترفوا على أمين الشرطة، أنه اصطحبهم فى مأمورية إلى مدينة بلبيس، فيما أقر صاحب المقهى، أن أمين الشرطة سبق وفتش المقهى من قبل.

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