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إحباط هجوم مسلح من قبل 3أشخاص على فندق بشارع الهرم انتقامًا من مسئوليه

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إحباط هجوم مسلح من قبل 3أشخاص على فندق بشارع الهرم انتقامًا من مسئوليه إحباط هجوم مسلح من قبل 3أشخاص على فندق بشارع الهرم انتقامًا من مسئوليه
أحبط ضابط بقسم شرطة العمرانية هجوما مسلحا من 3 عمال على فندق بشارع الهرم، وتمكن من ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات للانتقام من العاملين بالفندق بسبب منعهم من السماح لهم بالسهر فى الملهى الليلى.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء مرور النقيب محمد رشوان معاون مباحث قسم شرطة العمرانية بشارع الهرم لمتابعة الحالة الأمنية، فاشتبه فى 3 أشخاص وتمكن من ضبطهم وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وسيف وسكينة، وتبين أنهم كل من "محمد. ع" و"محمد.ج. ا" و"مصطفى.ا".

وبمواجهتهم اعترفوا أنهم كانوا متوجهين إلى فندق بشارع الهرم للهجوم على العاملين به، والانتقام منهم بسبب منعهم من قضاء سهرة بالملهى الليلى الكائن به، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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