ضبط 15 عاطلاً ومسجل خطر بحوزتهم مخدرات وأسلحة فى حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت قوات مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء سعيد شلبى، مدير الأمن، من ضبط 15 عاطلاً ومسجل خطر، بحوزتهم كمية من المخدرات وأسلحة بيضاء؛ فى حملة أمنية بأقسام ومراكز المحافظة .

كان اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث المديرية، قد شن حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بعدة مدن وقرى بالمحافظة، وتمكن ضباط المباحث برئاسة العميد حسام فوزى، رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمود هندى، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة والعقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، من ضبط كل من "علاء.ط"، 54 سنة عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 130 جنيهًا وهاتف محمول و"عمرو.ن"، 20 سنة عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جرامًا، وعدد (70) قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالى 95 جنيهًا وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة، و"بيومى.ج.ا"، 32 سنة، عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام، ومبلغ مالى 65 جنيهًا وهاتف محمول، و"كريم.ع"، 31 سنة عاطل، وبحوزته عدد (15) قرصًا مخدرًا، وهاتف محمول و"أحمد.م"، 23 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 70 جرامًا، ومبلغ 150 جنيهًا وهاتف محمول.

كما تم ضبط "محمد.م"، 21 سنة، عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام، ومبلغ مالى 50 جنيهًا وهاتف محمول و"عمرو.ا"، 18 سنة عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 25 جرامًا ومبلغ مالى 85 جنيهًا وهاتف محمول، و"أحمد.ا" 28 سنة عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 140 جرامًا ومبلغ مالى 185 جنيهًا وهاتف محمول، و"حازم.ط"، 18 سنة عاطل وبحوزته عدد (80) قرصًا مخدرًا ومبلغ مالى 90 جنيهًا وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة، و"وائل.م"، 30 سنة عاطل وبحوزته عدد (150) قرصًا مخدرًا ومبلغ مالى 195 جنيهًا وهاتف محمول، و"رجب.م" 30 سنة عاطل وبحوزته عدد (210) أقراص مخدرة، ومبلغ 250 جنيهًا وهاتف محمول.

وتمكنت الحملة من إلقاء القبض على كل من؛ "محمود.ا" 30 سنة عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 25 جرامًا ومبلغ 90 جنيهًا وهاتف محمول، و"إبراهيم.س"، 36 سنة عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 180 جرامًا ومبلغ مالى 450 جنيهًا وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة، و"أحمد.ع" 47 سنة عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 70 جرامًا، ومبلغ مالى 130 جنيهًا وهاتف محمول، و"عراقى.ك" وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 300 جرام، ومبلغ مالى 40 جنيهًا وهاتف محمول.

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