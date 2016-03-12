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ضبط 32 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم شهير فى مصر الجديدة

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ضبط 32 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم شهير فى مصر الجديدة ضبط 32 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم شهير فى مصر الجديدة
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى النزهة حملة مكبرة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، على بعض المطاعم ومحلات السوبر ماركت، للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة.

وأكد خالد أبو ضيف، رئيس حى النزهة، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، ضبط 32 كيلو لحمة مفرومة وسجق وكفتة ومصنعات لحوم بدون بيانات وبها تغيير فى الخواص داخل أحد المطاعم الشهيرة بشارع الحجاز.

وأوضح رئيس الحى، أنه تم ضبط 25 كيلو بسطرمة منتهية وكيلو ونصف برجر بها تغيير بالخواص، ونصف كيلو لحوم مقطعة، وتم إعدام جميع المضبوطات، مؤكدا استمرار تلك الحملات لتطهير الأسواق من اللحوم الفاسدة .

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