كهرباء القليوبية: عودة التيار الكهربائى لمدينة بنها بعد انقطاعه 3 ساعات

أعلنت شركة ومديرية الكهرباء بالقليوبية، عودة التيار الكهربائى بمدينة بنها، بعد انقطاعه منذ الثامنة صباح اليوم السبت، وحتى منتصف النهار دون إعلان مسبق من الشركة أو مجلس مدينة بنها، حيث تبين أن سبب الانقطاع أعمال صيانة بمحولات الكهرباء.

وسادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة بنها بسبب انقطاع الكهرباء والمياه منذ الصبح وحتى الآن دون إعلان مسبق، وأكد المهندس إبراهيم أبو اليزيد أن انقطاع الكهرباء جاء نتيجة القيام بأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية بالمدينة، مؤكدًا أن التيار عاد من جديد موجها الاعتذار للمواطنين.

كانت مدينة بنها قد شهدت انقطاعًا للتيار الكهربائى وتزامن معه انقطاع مياه الشرب بسبب عدم وجود ماكينات ديزل فى محطات مياه الشرب أو عدم تشغيلها من قبل الفنيين بالمحطات، الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء لدى مواطنى المدينة الذين انتقدوا عدم الإعلان المسبق عن الانقطاع وطول فترة الانقطاع.

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