رئيس شركة مياه القناة يتفقد إحلال وتجديد محطة بورفؤاد بتكلفة 14 مليون جنيه

تفقد المهندس على حسين رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بمحطة معالجة بورفؤاد، والمدرج لها 14 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 8 شهور.

وطالب حسين، خلال الجولة، الشركة المنفذة بسرعة الإنجاز وإنهاء الأعمال قبل الموعد المحدد، وذلك للاستفادة من المحطة فى معالجة مياه الصرف الصحى الخاصة بمدينة بورفؤاد، والحصول على شكل نهائى مطابق للمواصفات البيئية.

واستمع رئيس شركة المياه، إلى شرح الجدول الزمنى لتنفيذ الأعمال، كما تابع أعمال محطة بحر البقر لمياه الشرب، وهى إضافة 2 وحدة مياه نقالى فى محطة بحر البقر بطاقة 4 آلاف متر مكعب فى اليوم، كما أكد المهندس عاشور السيد رئيس قطاع بورسعيد، توفير مياه الشرب إلى مناطق جديدة بالمحافظة، لم تكن تصل إليها منذ سنوات.

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