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إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى بنى سويف

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إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى بنى سويف إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى بنى سويف
أكد المحاسب أحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية، إزالة 27 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية كوم الرمل القبلية التابعة لمجلس قروى دشطوط، بالتعاون مع مركز الشرطة.

وأضاف دسوقى، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن معدات الوحدة أزالت المبانى المخالفة؛ التى تنوعت بين حجرات وأسوار مقامة بالطوب الأبيض، وذلك فى حضور محمد بكرى إبراهيم نائب رئيس المركز للقرى، صلاح فتحى القائم بأعمال رئيس قرية دشطوط، أسامة أحمد مدير الإدارة الزراعية، محمد قرنى "قسم حماية الأراضى"، موضحاً استمرار حملات الإزالة والإشغالات بالمدينة وقرى المركز؛ تنفيذاً لتعليمات المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف.

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