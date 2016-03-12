المدير التنفيذى للمعلومات بجامعة طنطا: لم يحدث اختراق لموقع الجامعة

نفى الدكتور عبد العزيز لطفى عبد الدايم، المدير التنفيذى للنظم والمعلومات بجامعة طنطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اختراق هاكر "Anonymous Rabaa أنونيموس رابعة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الموقع الرسمى لجامعة طنطا، أو موقع كلية التجارة أو أى موقع آخر تابع للجامعة وتسريب نتيجة كلية التجارة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكشف الدكتور عبد العزبز لطفى، أن النتيجة حُصل عليها بشكل ودى فى صورة ملف "إيكسل" دون حدوث اختراق لموقع الجامعة أو قواعد البيانات، مؤكدا أنه سيتم التحقيق فى الواقعة للوصول لمن قام بتسريب النتيجة.

من جانبه قرر الدكتور عادل الميهى عميد كلية التجارة جامعة طنطا، إيقاف التعامل مع نتائج كلية التجارة إليكترونيا والاكتفاء بإعلان نتائج فرق الكلية ورقيا وتعليقها بالكلية.

وكان هاكر "Anonymous Rabaa أنونيموس رابعة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين، قد أعلنوا تسريب نتيجة كلية التجارة بجامعة طنطا، فى تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم السبت.

وقالت الصفحة "تسريب نتيجة جامعة طنطا كلية تجارة بعد اختراق موقعهم: تم رفع نتيجة كل الطلاب فى صيغة ملف اكسل افتحه بميكروسوفت اوفيس اكسيل ودور على اسمك هتجيب درجاتك من غير ما تدفع فلوس لكلاب الكليات المهم تدعيلنا قبل ما تحمل.. وإن شاء الله الرد بالاختراق عن قريب.. المرة دى سحبنا الدرجات من سكات ومخترقناش المرة الجاية بنحذر إدارة الجامعة.. احنا ممكن نمسح مواقعكم مش بس نخترق السيرفرات ممكن ندمر السيرفر المستضيف لمواقعكم فياريت الاحترام ومش كل حاجة مديات واحتقار نتايج عشان الفلوس.. المرة دى حذرنا المرة الجاية هندمر.. قد أعذر من أنظر".

هاكر إخوانى يسرب نتيجة كلية التجارة بجامعة طنطا