محافظ جنوب سيناء يغادر برلين لاستقبال الوفد الأمنى الألمانى بشرم الشيخ غدا

غادر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المدينة الألمانية "برلين"، متجها لشرم الشيخ، اليوم السبت، عقب مشاركته فى بورصة ITB برلين، لاستقبال الوفد الأمنى الألمانى والذى يزور مطار "شرم الشيخ" غدا الأحد، للوقوف على الإجراءات الأمنية المتبعة داخل المطارات.

وقال محافظ جنوب سيناء، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الوفد الألمانى يضم خبراء من شركات الطيران الألمانية وخبراء تأمين المطارات وممثلين عن وزارة النقل الألمانية.

وأضاف، أن الملاحظات التى أبدتها وزارة النقل الألمانية بشأن بعض الإجراءات التى تحتاجها شركات الطيران الألمانية للاستمرار فى تسيير رحلاتها إلى مصر، والمتعلقة بإجراءات تفتيشية إضافية على حقائب المسافرين تم تنفيذها بالكامل.

وتشارك "مصر" هذا العام فى فعاليات معرض "ITB برلين" السياحى الدولى، كشريك ثقافى فى المعرض، احتفالا بمرور 50 عاما على بدء المعرض، ويعد"ITB برلين" من أهم المعارض السياحية فى العالم والمعروفة بـ" قمة العالم السياحية"، حيث يشارك فيه صناع القرار السياحى وممثلو القطاع السياحى من مختلف دول العالم، ما يعد فرصة حقيقية لتحسين الصورة الذهنية والترويج للمقصد السياحى المصرى.

فيما تحاول وزارة السياحة تكثيف الجهود المبذولة لاستعادة الحركة السياحية، وتغير الصورة الذهنية عن المقصد السياحى المصرى، فى ظل تراجع الحجوزات الفندقية بمصر خلال الفترة الأخيرة، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر الماضى.

ويسعى الوفد المصرى الذى سيشارك فى فعاليات بورصة برلين، برئاسة وزير السياحة هشام زعزوع، إلى استغلال الحدث بالتواجد هذا العام بصورة أكثر تأثيرا وفعالية، والقيام بتنظيم عدة أحداث تعكس الصورة الحقيقية للمقصد السياحى المصرى.

وقال تامر مرزوق، مدير المكتب السياحى ببرلين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصر ستشارك بقاعة كاملة، A23، بمساحة 2700 متر مربع، وبمشاركة 52 فندقا و12 شركة سياحية، بالإضافة إلى مشاركة الغرفة التجارية الألمانية المصرية بعدد 11 شركة و7 فنادق.

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