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أهم ماجاء في اجتماع فريق إدارة الطوارئ والازمات والكوارث في أبوظبي

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أهم ماجاء في اجتماع فريق إدارة الطوارئ والازمات والكوارث في أبوظبي أهم ماجاء في اجتماع فريق إدارة الطوارئ والازمات والكوارث في أبوظبي

عقد فريق إدارة الطوارئ والازمات والكوارث في أبوظبي ، صباح اليوم اجتماعا للإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحالة الجوية التي شهدتها الدولة منذ أيام.

وأكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات على أن الأزمات تصنع الرجال، موضحا أن محصلة العمل بروح الفريق، تمثلت في عدم وجود أية خسائر في الأرواح أو خسائر جسيمة في الممتلكات ، كاشفا عن توجه لإنشاء مركز عمليات مشترك يحقق نقلة نوعية في العمل.

وأوضح الفريق خلال الاجتماع أن الاستجابة لبلاغات الحالة الجوية تمت بشكل لحظي ومتوسط انجازها تراوح ما بين 3 الى 4 ساعات .

وأوضح أن مرحلة التعافي تراوحت ما بين ٧٥ الى ١٠٠ ٪‏ ، مؤكدا أن النسبة ستكتمل إلى ١٠٠ % بكل المناطق خلال أسبوع .

وأشار إلى أن شدة الهطول المطري بلغت ١٣٢ ملم ، وسرعة الرياح ١٣٠ كيلومتر في الساعة مقارنة بأعلى شدة هطول مطري شهدتها أبوظبي في عام ١٩٨٨ ووصلت إلى ١٢٠ ملم .

وأكد الفريق أن جميع مدارس الإمارة جاهزة لاستقبال الطلبة غدا الأحد بعد إنجاز صيانة المدارس المتضررة .

وبحسب الفريق فلم تتأثر الكهرباء في الإمارة ، مؤكدا أنه تم التعامل الفوري مع أي انقطاع خلال ٥ إلى ١٥ دقيقة .

وأكد الفريق أنه تم إيواء ٣٣ شخصا تضرروا من الحالة الجوية في مدينة العين ، مشيرا أنه تم القيام بزيارات مجتمعية أمس الجمعة لرصد انطباعات الجماهير .

وعن الخلل الإنشائي في كرة مبنى " اتصالات " أكد الفريق أن الأمر تحت السيطرة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عبر اخلاء الشوارع المحيطة وإعادة فتحها مرة اخرى بعد التأكد من سلامة المبنى وجاري القيام بالإجراءات الهندسية اللازمة .
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