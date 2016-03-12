وفد من الداخلية يعزي بالشهيد العنزي ومصابي الحادث المتعمد

قدم وفد من وزارة الداخلية مؤخراً، وبتوجيه من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، التعازي إلى أسرة الشهيد الرقيب تركي محمد العنزي، الذي وافته المنيه إثر حادث الدهس المتعمد الذي تعرض له أثناء الواجب خلال احتفالات دولة الكويت الشقيقة بيومها الوطني.

وكان الوفد عبر خلال زيارته أسرة الشهيد في المملكة العربية السعودية، عن أحر التعازي وصادق المواساة بفقيدها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، فيما عبر ذوو الشهيد عن بالغ تقديرهم لوفد الداخلية الإماراتي على هذه اللفتة الأخوية الطيبة ، التي تعمق روابط الأخوة ووحدة الدم والمصير.

وقال المقدم محمد الانصاري، مدير عام الدفاع المدني-أبوظبي ، رئيس الوفد، إن تقديم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد ، تعبر عن روح التضامن والآخاء بين الاخوة، وترجمة لعقيدة التكامل التي تجمعنا، وتؤكد أن البيت الخليجي بخير وسلام ما دام الأشقاء متوحدين.

واطمأن أعضاء الوفد على صحة المصابين الذين يرقدون على أسرة الشفاء في المستشفيات بدولة الكويت الذين طالهم الحادث المتعمد، سائلين الخالق عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وثمنت وزارة الداخلية الكويتية زيارة الوفد الإماراتي التي عبرت عن روح التعاضد والأخوة بين الأشقاء.

وضم الوفد الذي يمثل القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، العقيد محمد السويدي ، والمقدم حمد سالمين السويدي ، والنقيب محمد ناصر الحارثي، والملازم محمد الحمودي .