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كرة سلة - مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للشباب 2017

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كرة سلة - مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للشباب 2017 كرة سلة - مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للشباب 2017

فازت بحقوق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 17 عاما.

وكان الملف المصري ينافس نظيره ملفات الكيان الصهيوني وإيطاليا اللذان كانا يرياند استضافة البطولة أيضا.

وقال مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "البطولة انتصارا للإرادة المصرية ودليل على أمن مصر وفرصة كبيرة لاستعادة السياحة من جديد".

وقال محمد أبو عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد: "البطولة ستقام في مجمع الصالات في استاد القاهرة، وهذا ما أعطى ملفنا قوة عن باقي الملفات، إذ أن المنطقة المحيطة بالاستاد بها كل ما يلزم لنجاح البطولة من بنية تحتية ومترو أنفاق وما شابه".

ومن جانبه أوضح أبو فريخة: "المنافسة لا تكون بنظام التصويت، لكن الاتحاد الدولي يعقد اجتماعا ويستقر فيه على الملف الأحق".

وكان محمد عبد المطلب قد صرح لـ FilGoal.com من قبل قائلا: "العديد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري طالبوا بالانسحاب بعد تقدم الكيان الصهيوني بطلب تنظيم المسابقة، إلا أن أمر كهذا زادنا إصرارا على المنافسة للنهاية". "طالع التفاصيل"

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