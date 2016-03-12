"القابضة للكهرباء": تفعيل خدمة الشباك الواحد بجميع شركات التوزيع بالجمهورية

عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر ، صباح اليوم، السبت، اجتماعا على مستوى شركات التوزيع لتفعيل خدمة الشباك الواحد الخاص بالشركة، وذلك بجميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

وقالت الشركة فى بيان لها، إنه فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الكهرباء لتيسير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين تم رصد الخدمات المقدمة للجمهورية، والتى تبلغ حوالى 23 خدمة.

وأوضح البيان أن من هذه الخدمات "استخراج شهادة بيانات، وتغيير اسم صاحب العداد، وطلب فحص عداد، وطلب رفع عداد، واستبدال عداد بقدرة أكبر، وتركيب عداد جديد بدل آخر تالف، وجدولة مديونية على أقساط شهرية، وتوصيل التيار للمبانى، وسداد دفعة مقدمة تحت الحساب، وتوصيل تيار بصفة مؤقتة، واستلام وتفعيل قراءات مبلغة عن طريق النت أو التليفون.

بالإضافة إلى خدمات (فواتير مسددة عن طريق التحصيل الإلكترونى، وسداد الفواتير، وشحن كارت مسبق الدفع، وتصحيح قراءات شاذة).

وأضاف البيان أنه تم الانتهاء من عمل خرائط عمليات بأزمنة محددة لكل خدمة وميكنتها حتى يتم تنفيذ الخدمة آلياً فى أقل وقت ممكن ودون تنقل المشترك بين المكاتب.

وأشار إلى أنه جار استكمال باقى الخدمات على مستوى جميع أفرع شركات التوزيع بأكملها، وقد تم إبلاغ الشركات بالتفعيل، وتم نشر الميكنة للعمليات على جميع الأفرع للعمل بها بدءاً من فرع التجمع الخامس اليوم (بشركة شمال القاهرة للتوزيع )، وسيتم تعميمها على جميع الشركات والأفرع تباعاً.

مصدر بـ"الكهرباء": استحداث منصب بشركة النقل لمجاملة موظف.. والشركة: للتطوير الإدارى