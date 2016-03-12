تأجيل محاكمة مرسى و24 متهما آخرين فى قضية "إهانة القضاة" لـ16 إبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حماده محمد شكرى، وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر وسكرتارية ياسر عبد العاطى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء، وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، لجلسة 16 إبريل.

وقررت المحكمة، تأجيل نظر القضية، لمخاطبة وزير العدل بالإفادة عما إذا كان قد صدر قضاة ندب للتحقيق فى القضية، وصرحت للحاضر عن المتهم الثانى باستخراج صورة، وصرحت للمتهم "أحمد أبو بركة" اتخاذ إجراءات المخاصمة.

وأكد "محمد الدماطى" قبل النطق بالقرار، وبعد صعود القاضى المنصة، أن عريضة الدعوى قد وصلته، وطلب خروج "أحمد أبو بركة" المتهم بالقضية، للتوقيع على عريضة المخاصمة، مؤكدا أن هناك خطأ جسيم لأن المتهمين محبوسين على ذمة القضية المخالفة للنص المادة الفقرة الأخير 143 المعدلة بالقانون، والتى أكد المشرع فيها، إنه لا يجوز حبس المتهم فى الجنحة أكثر من 6 أشهر، وأن الهيئة فى كافة المحاضر أصدرت أمرها باستمرار حبس المتهم ورفاقه، والتمس مرة أخرى أن تأمر المحكمة، إما بإخراج المتهم ليطلع على عريضة المخاصمة تحت إشراف قلم الكتاب بالجلسة أو التصريح بعمل توكيل لمحاميه لكى يتمكن من التوقيع على دعوى المخاصمة.

وطلب "سليم العوا" المحامى الكلمة للمتهم "عصام سلطان" و"المتهم "أحمد أبو بركة"، فصرح له القاضى بذلك، وقال "أحمد ابو بركة": المحكمة صرحت لهم بأقلام وورق لتدوين الملاحظات الخاصة بفض الأحراز، وبعدها صادر الأمن تلك الأوراق والأقلام، وذلك يعد عدوان على المحاكمة، فانا أطلب من المحكمة إعادة عرض الأحراز.

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