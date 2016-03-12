سلطات مطار القاهرة تسمح بسفر ابنة أحمد عز بعد موافقة "الكسب غير المشروع"

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، بسفر ابنة رجل الأعمال أحمد عز إلى لندن على الرغم من أنها مدرجة على قوائم الممنوعين من السفر، بناء على قرار صادر من الكسب غير المشروع.

وصرح مصدر مسئول بالمطار أن ابنة رجل الأعمال أحمد عز، تقدمت بطلب للسفر اليوم إلى لندن على متن طائرة الخطوط البريطانية على الرغم من أنها مدرجة على قوائم الممنوعين من السفر، وتم السماح لها بالسفر بعد حصولها على موافقة جهاز الكسب غير المشروع بالسفر لمرة واحدة فقط، وقامت إدارة الجوازات بالمطار بإنهاء إجراءات السفر الخاصة بها عبر استراحة الخدمة المميزة.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء متبع، حيث تسمح سلطات المطار بسفر الراكب المدرج بقوائم الممنوعين من السفر إذا تقدم بموافقة الجهة التى منعته من السفر، وذلك يكون لمرة واحدة فقط خلال فترة إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.

أحمد عز يعود من شباك المحليات بعد إغلاق باب البرلمان.. رجل الأعمال يستعين بأباطرة الانتخابات لحسم المجالس المحلية والعودة للحياة السياسية.. والأحزاب تواجه أحلام "الوطنى" بالتحالفات

ألاعيب أحمد عز فى البرلمان.. رجل الأعمال يشارك فى رسم ملامح خطة عمل المجلس.. ويتواصل مع 60 نائبًا أغلبهم "صعايدة".. واتفاق للمنافسة على رئاسة 3 لجان.. ومصادر تكشف: يستهدف حماية مشروعات رجال مبارك