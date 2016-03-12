رئيس الوزراء اليمنى: الحوثيون يخرقون الهدنة على الحدود مع السعودية

أكد خالد بحاح رئيس الوزراء اليمنى، أن هناك قوافل إغاثة ستتوجه إلى تعز بعد فك حصارها لافتا إلى أن الحكومة اليمنية مسئولة عن أى مبالغ تدخل مؤسسات الدولة.

وأضاف بحاح ، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، أن الحوثيون يخرقون الهدنة على الحدود مع السعودية.

وأوضح أن الوضع الأمنى فى عدن يتحسن، والأمور ستعود إلى طبيعتها تدريجيا، مؤكدا على أن المرحلة الثانية من الخطة الأمنية سيتم تطبيقها فى عدن ومعها سيشعر المواطن بحياة أفضل.

وقال بحاح أننا نعمل على إعادة تأسيس الملف الأمنى من جديد، وأن الحكومة اليمنية مسئولة عن أى مبالغ تدخل مؤسسات الدولة.

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