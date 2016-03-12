تأجيل محاكمة «مرسي» و24 آخرين في «إهانة القضاء» لـ 16 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان فى القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، وذلك لجلسة 16 أبريل المقبل لمخاطبة وزير العدل للاستفسار عن قرار الندب المنوه عنه بجلسة اليوم.

وصرحتالمحكمة لدفاع المتهم الثاني باستخراج صورة من الخطاب الصادر من رئيس مجلس القضاء العالي المنوه عنه بمحضر اليوم، وصرحت للمتهم ابو بركة بأتخاذ اجراءات المخاصمة مع استمرار حبس المتهمين.

وقبل صدور القرار قدم المحامي محمد الدماطي دفاع المتهم 24 ابو بركة .. اصل عريضة دعوي المخاصمة التي اختصم فيها الدائرة بالكامل لوجود خطأ جسيم وهو ان المتهمين ورفاقه محبسين علي ذمة القضية بالمخالفة لنص المادة الاخيرة للمادة 143 والتي اكد المشرع فيها انه لا يجوز حبس المتهم في الجنحة اكثر من 6 اشهر وان الهيئة في كافة محاضر الجلسات أصدرت قرار بأستمرار حبس المتهمين.

والتمس ان تأمر المحكمة اما بأخراج المتهم ابو بركة للتوقيع علي عريضة المخاصمة، او التصريح بعمل توكيل خاص منه الي محاميه محمد الدماطي لكي يتمكن من اتخاذ اجراءات المخاصمة، اما ان تأمر المحكمة بأحضار اي من قلم الكتاب من محكمة استئناف القاهرة الي محبس الدكتور ابو بركة للتوقيع امامهم.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده محمد شكرى وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر وامانة سر ياسر عبد العاطى.

كانت هيئة التحقيق قد اسندت إلى المتهمين تهم أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.