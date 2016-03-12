العوا في «إهانة القضاء»: قرار الندب «قديم» ولا يخص القضية

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و24 متهما آخرين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، المتهمين بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقالت النيابة في بداية الجلسة، إنه تم إحضار مضابط مجلس الشعب التي طلبها الدفاع الجلسة الماضية.

وقال المحامى محمد سليم العوا، إنه لم يطلع على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بندب قضاة تحقيق في القضية، والذي سبق وطلبه من المحكمة، وأوضح الدفاع أن قرار الندب الموجود بالقضية “قديم”، فأوضح القاضى أنه خطأ مادى، إلا أن الدفاع أصر على أنه ليس خطأ مادى ولكنه قرار آخر، وأن القرار الذي يقصده هو الصادر في 28 سبتمبر 2012، وأنه إذا لم يوجد فإنه لا يكون هناك قرار ندب بالقضية وبالتالى لا توجد قضية.

وطلب أيضا طلب وزير العدل الخاص بقرار الندب، حيث إن هذا القرار أيضا لا يوجد بملف القضية، موضحا أن هذه المستندات جوهرية ولا يمكنه أن يترافع في القضية إذا لم توجد هذه المستندات بالقضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده محمد شكرى، وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر وأمانة سر ياسر عبد العاطى.

كانت هيئة التحقيق، قد أسندت إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.