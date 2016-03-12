أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رسميًا.. مصر تطيح بإسرائيل وإيطاليا وتفوز بتنظيم كأس العالم لـ«شباب السلة 2017»

Google+ Print
رسميًا.. مصر تطيح بإسرائيل وإيطاليا وتفوز بتنظيم كأس العالم لـ«شباب السلة 2017» رسميًا.. مصر تطيح بإسرائيل وإيطاليا وتفوز بتنظيم كأس العالم لـ«شباب السلة 2017»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، السبت، فوز بتنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 عام، والمقرر إقامتها عام 2017.

وتفوق الملف المصري، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة، اليوم، على ملفات كلاً من إيطاليا ولاتفيا وإسرائيل، لاسيما وأنه حصل على أعلى نسبة تصويت .

وقال مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، في تصريح له عقب إعلان فوز الملف المصري بشرف تنظيم المونديال، إن الدول الثلاثة المنافسة لمصر حاولت الإطاحة بملف الفراعنة من السباق استناداً لغياب الجماهير عن المباريات في الفترة الأخيرة.

وأضاف، أن اللاعب الدولى المصرى محمد الننى كان من ضمن الداعمين للملف فى أوروبا، بالإضافة إلى لاعبى دورى كرة السلة فى الدورى الأمريكى عاصم مرعى وأنس محمود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»