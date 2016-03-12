رسميًا.. مصر تطيح بإسرائيل وإيطاليا وتفوز بتنظيم كأس العالم لـ«شباب السلة 2017»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، السبت، فوز مصر بتنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 عام، والمقرر إقامتها عام 2017.

وتفوق الملف المصري، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة، اليوم، على ملفات كلاً من إيطاليا ولاتفيا وإسرائيل، لاسيما وأنه حصل على أعلى نسبة تصويت .

وقال مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، في تصريح له عقب إعلان فوز الملف المصري بشرف تنظيم المونديال، إن الدول الثلاثة المنافسة لمصر حاولت الإطاحة بملف الفراعنة من السباق استناداً لغياب الجماهير عن المباريات في الفترة الأخيرة.

وأضاف، أن اللاعب الدولى المصرى محمد الننى كان من ضمن الداعمين للملف فى أوروبا، بالإضافة إلى لاعبى دورى كرة السلة فى الدورى الأمريكى عاصم مرعى وأنس محمود.