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الصدر يدعو إلى اعتصام للضغط على حكومة العراق لإجراء إصلاحات

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الصدر يدعو إلى اعتصام للضغط على حكومة العراق لإجراء إصلاحات الصدر يدعو إلى اعتصام للضغط على حكومة العراق لإجراء إصلاحات

>دعا رجل الدين الشيعى البارز مقتدى الصدر اليوم السبت إلى اعتصام اعتبارا من يوم الجمعة عند بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين فى العاصمة العراقية بغداد للضغط على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادى حتى تجرى إصلاحات سياسية.

وفى 12 فبراير أمهل الصدر رئيس الوزراء 45 يوما لتنفيذ الإصلاحات التى وعد بها وإلا واجه تصويتا على سحب الثقة فى البرلمان.

وقال الصدر فى بيان نشره موقعه الإلكترونى اليوم "أوجه ندائى التاريخى هذا لكل عراقى شريف محب للإصلاح بل محب للعراق والعراقيين أن ينتفض لبدء مرحلة جديدة من الاحتجاجات السلمية الشعبية... مرحلة أخرى غير التظاهر لتبدأ مرحلة جديدة تقومون بها بالاعتصام أمام بوابات الخضراء حتى انتهاء المدة المقررة أعنى ال45 يوما."

ويقع مقر والبرلمان والسفارات الأجنبية والمنظمات الأجنبية فى المنطقة الخضراء.
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