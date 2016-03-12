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توقف المرور بنفق الهرم بسبب صيانة كوبرى الجيزة المعدنى وتباطؤ بمحور المشير

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توقف المرور بنفق الهرم بسبب صيانة كوبرى الجيزة المعدنى وتباطؤ بمحور المشير توقف المرور بنفق الهرم بسبب صيانة كوبرى الجيزة المعدنى وتباطؤ بمحور المشير
ظهرت اليوم السبت كثافات مرورية بداخل نفق الهرم وصولا إلى منزل كوبرى الجيزة تجاه جامعة القاهرة، بسبب أعمال الصيانة أعلى كوبرى الجيزة المعدنى، و كذلك الأمر للمتجه من شارع فيصل وصولا إلى ميدان الجيزة.

و شهد محور المشير طنطاوى بالتجمع الخامس تباطؤ الحركة المرورية أمام العديد من السيارات للمتجه من محور المشير وصولا إلى مدينة نصر، كما تسبب عطل فى سيارة ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر فى وجود بعض الكثافات للمتجه إلى قطاع شرق القاهرة.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا من النجدة يفيد بوجود كثافات مرورية بسبب أعمال صيانة أعلى كوبرى الجيزة المعدنى و محور المشير، وعلى الفور تم الدفع بخدمات مرورية لسحب الكثافات و إزالة أى معوقات أمام حركة المركبات.

سيولة مرورية فى حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

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