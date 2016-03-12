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طبيب يكتشف طريقة تساعدك على النوم فى 60 ثانية

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طبيب يكتشف طريقة تساعدك على النوم فى 60 ثانية طبيب يكتشف طريقة تساعدك على النوم فى 60 ثانية
وفقا لتقرير نشره الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس"، اكتشف الدكتور "أندرو ويل" وسيلة بسيطة للغاية تساعد على النوم خلال 60 ثانية، وذلك من خلال ممارسة اليوجا، فإنها من التمارين القوية للتنفس، وبالتالى فهذه الطريقة معروفة باسم" تمارين التنفس 4-7-8"، وتعد وسيلة سهلة للغاية وتعطى نتائج سريعة وتساعدك على النوم فى أقل من دقيقة، بالإضافة إلى ذلك فهى لا تتطلب أى مجهود.

وحسب التقرير، أوضح د.ويل طريقة ممارسة تمارين التنفس 8-7-4، والتى تتضمن الآتى:
>1- إخراج زفير عن طريق فمك، وسماع الهواء بصوت عالى.
>2- اغلق فمك واستنشق الهواء بهدوء عن طريق الأنف وعد فى عقلك لأربعة.
>3- استمر بالتنفس لعدد سبعة.
>4- والآن قم بالشهيق مرة أخرى وتكرار الدورة أكثر من 3 مرات، ليصبح المجموع أربعة أنفاس.

وأشار الدكتور "أندرو ويل"، إلى أن هذه الطريقة تحتاج إلى تركيز ويكون الشهيق والزفير بعمق، فاتباع هذه الطريقة تساعد على تهدئة عقلك والحد من نبضات القلب، وعلى الرغم من سهولتها فهى جيدة جدا لصحتك.


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