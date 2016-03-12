أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط عمال أمن ينقبون عن الآثار داخل شركة المستودعات المصرية فى الإسكندرية

Google+ Print
ضبط عمال أمن ينقبون عن الآثار داخل شركة المستودعات المصرية فى الإسكندرية ضبط عمال أمن ينقبون عن الآثار داخل شركة المستودعات المصرية فى الإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى إلقاء القبض على تشكيل عصابى، أثناء محاولته التنقيب عن آثار فى منطقة مينا البصل.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من أهالى دائرة قسم شرطة مينا البصل، يفيد قيام بعض الأشخاص بإعمال حفر للتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشون الخاصة بشركة المستودعات المصرية "تابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى" الكائنة بشارع المكس دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم وائل الحيوى، بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وتمكنوا من ضبط كل من "محمد.خ"، 34 سنة، مقيم دائرة القسم، و"حسن.س"، 49 سنة، مقيم دائرة قسم الجمرك، و"محمد.ف"، 33 سنة، مقيم دائرة قسم محرم بك، و"طارق.ه"، 42 سنة، مقيم دائرة قسم الجمرك، "جميهعم من عمال الأمن بشركة المستودعات المصرية".

وألقى القبض على المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل إحدى الشون، وتبين وجود حفرة مساحتها 1.5 × 1.5 متر بعمق حوالى 3 مترات، وتم ضبط أدوات الحفر "موتور شفط مياه - خرطوم – كابل كهرباء - 2 مسطرين – شاكوش أزميل – غلق".

بمواجهتهم اعترفوا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.

ضبط تشكيل عصابى أثناء التنقيب عن الآثار فى الإسكندرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365