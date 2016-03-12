ضبط عمال أمن ينقبون عن الآثار داخل شركة المستودعات المصرية فى الإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى إلقاء القبض على تشكيل عصابى، أثناء محاولته التنقيب عن آثار فى منطقة مينا البصل.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من أهالى دائرة قسم شرطة مينا البصل، يفيد قيام بعض الأشخاص بإعمال حفر للتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشون الخاصة بشركة المستودعات المصرية "تابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى" الكائنة بشارع المكس دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم وائل الحيوى، بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وتمكنوا من ضبط كل من "محمد.خ"، 34 سنة، مقيم دائرة القسم، و"حسن.س"، 49 سنة، مقيم دائرة قسم الجمرك، و"محمد.ف"، 33 سنة، مقيم دائرة قسم محرم بك، و"طارق.ه"، 42 سنة، مقيم دائرة قسم الجمرك، "جميهعم من عمال الأمن بشركة المستودعات المصرية".

وألقى القبض على المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل إحدى الشون، وتبين وجود حفرة مساحتها 1.5 × 1.5 متر بعمق حوالى 3 مترات، وتم ضبط أدوات الحفر "موتور شفط مياه - خرطوم – كابل كهرباء - 2 مسطرين – شاكوش أزميل – غلق".

بمواجهتهم اعترفوا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.

ضبط تشكيل عصابى أثناء التنقيب عن الآثار فى الإسكندرية