تغيب مرسى عن جلسة محاكمته و24 آخرين فى اتهامهم بإهانة القضاء

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حماده محمد شكرى وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر وسكرتارية ياسر عبد العاطى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية .

بدأت المحكمة الجلسة مع تغيب المتهم "محمد مرسى" للمرة الأولى منذ انعقاد جلسات المحاكمة، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وعلى رأسهم الناشط علاء عبد الفتاح، وعصام سلطان، سعد الكتاتنى، وأحمد أبو بركة، ومحمد البلتاجى، وتغيب الإعلامى توفيق عكاشة ، عن الحضور.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

"الجنايات" تنظر اليوم محاكمة مرسى و24 آخرين بـ"إهانة القضاء"

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