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إعادة تشغيل قطار الشرقية بعد تعهد نائب عن المحافظة بسداد تكلفة إصلاحه

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إعادة تشغيل قطار الشرقية بعد تعهد نائب عن المحافظة بسداد تكلفة إصلاحه إعادة تشغيل قطار الشرقية بعد تعهد نائب عن المحافظة بسداد تكلفة إصلاحه
قرر الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إعادة تشغيل قطار ركاب رقم 4409 فاقوس/ السماعنة، وذلك بعد إيقافه إثر تعرضه للتخريب على أيدى بعض الطلاب، عقب تلقى الوزير وعد من عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية مجدى مرشد بسداد تكلفة تخريب القطار.

وقال بيان صادر عن وزارة النقل اليوم، إن عضو مجلس النواب عن الدائرة تعهد بسداد مبلغ 9050 تمثل قيمة إصلاح أعمال التخريب، مشاركة مع أهالى الطلاب الذين قاموا بتخريب وتكسير 20 لوح زجاجى بالقطار.


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