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إحالة 9 قيادات بوزارة الصحة للمحاكمة لتورطهم فى صفقة محلول جفاف فاسد

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إحالة 9 قيادات بوزارة الصحة للمحاكمة لتورطهم فى صفقة محلول جفاف فاسد إحالة 9 قيادات بوزارة الصحة للمحاكمة لتورطهم فى صفقة محلول جفاف فاسد
أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 9 قيادات بوزارة الصحة، للمحاكمة العاجلة، لتسببهم فى وفاة طفلتين، وتعريض حياة العديد من الأطفال بمحافظة بنى سويف للخطر، نتيجة إعطائهم محلول لمعالجة الجفاف بالمستشفيات فاسد وغير صالح للاستخدام.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية كل من: رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة، ومدير عام الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة، ومدير إدارة الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف، وكيل مديرية الشئون الصحية ببنى سويف السابق.

كما تضمن أمر الإحالة، مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف، ومدير إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف السابق، ومدير الطبى بإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف، وأمين مخزن المحاليل والمضادات الحيوية بإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف، وصيدلى بالإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة.

وذكرت التحقيقات، إن المتهمين مسئولين عن وفاة الطفلتين: رحمة على عبد اللطيف، البالغة من العمر 5 أشهر، ومروة أحمد جمعة، البالغة من العمر 11 شهرا، ، وتعريض حياة العديد من الأطفال للخطر، نتيجة إعطائهم محلول معالجة الجفاف بكل من مستشفى ببا المركزى، ومستشفى إهناسيا المركزى، الذى تسبب فى إصابتهم بحالات تشنج عنيفة، واختلال فى أيونية الدم، لعدم مطابقته للمواصفات، وعدم صلاحيته للاستخدام والتداول.

باشر التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ "ضحايا محلول الجفاف ببنى سويف"، المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات.

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مصر 365

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