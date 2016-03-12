وزير العمل السعودى يؤكد: حفظ حقوق العمالة المصرية بمجموعة "بن لادن"

عقد جمال سرور وزير القوى العاملة المصرى، اجتماعا مع الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى وزير العمل السعودى، اليوم السبت، وذلك لبحث أوضاع العمالة المصرية بالسعودية عامة، وبصفة خاصة، العاملين الذين لم يتم صرف رواتبهم بمجموعة التشغيل والصيانة بشركة "بن لادن" بالمملكة، فى قطاع العمارة الذى يقوم بتنفيذ مشروع تطوير الحرم المكى، ويتم الاستغناء عنهم.

وأكد وزير العمل السعودى خلال الاجتماع والذى عقد على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية بشرم الشيخ، أن العمالة المصرية محل ترحيب ورعاية ودعم من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرا إلى أن وزارة العمل السعودية، لا تلوا جهدا لبذل كل الجهود لتذليل أى مشاكل تعترض العمالة المصرية فى إطار العلاقات الطيبة والتنسيق المستمر والدائم مع وزارة القوى العاملة المصرية.

وأكد سعد الحقبانى للوزير أنه فى حالة الاستغناء عن العمالة المصرية فى مجموعة "بن لادن"، يمكن للعامل نقل خدماته على صاحب عمل آخر حسب رغبة العامل، مع حفظ جميع حقوقه فى المجموعة، وفى حالة رغبته فى العودة إلى مصر يمكنه توكيل أحد معارفه لصرف مستحقاته لدى الشركة.

ومن جانبه أصدر جمال سرور تعليماته للمستشار العمالى بمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، للتأكد من حصول كل العمال المصريين بمجموعة التشغيل والصيانة بشركة "بن لادن" على حقوقهم كاملة .

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