أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير العمل السعودى يؤكد: حفظ حقوق العمالة المصرية بمجموعة "بن لادن"

Google+ Print
وزير العمل السعودى يؤكد: حفظ حقوق العمالة المصرية بمجموعة "بن لادن" وزير العمل السعودى يؤكد: حفظ حقوق العمالة المصرية بمجموعة "بن لادن"
عقد جمال سرور وزير القوى العاملة المصرى، اجتماعا مع الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى وزير العمل السعودى، اليوم السبت، وذلك لبحث أوضاع العمالة المصرية بالسعودية عامة، وبصفة خاصة، العاملين الذين لم يتم صرف رواتبهم بمجموعة التشغيل والصيانة بشركة "بن لادن" بالمملكة، فى قطاع العمارة الذى يقوم بتنفيذ مشروع تطوير الحرم المكى، ويتم الاستغناء عنهم.

وأكد وزير العمل السعودى خلال الاجتماع والذى عقد على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية بشرم الشيخ، أن العمالة المصرية محل ترحيب ورعاية ودعم من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرا إلى أن وزارة العمل ، لا تلوا جهدا لبذل كل الجهود لتذليل أى مشاكل تعترض العمالة المصرية فى إطار العلاقات الطيبة والتنسيق المستمر والدائم مع وزارة القوى العاملة المصرية.

وأكد سعد الحقبانى للوزير أنه فى حالة الاستغناء عن العمالة المصرية فى مجموعة "بن لادن"، يمكن للعامل نقل خدماته على صاحب عمل آخر حسب رغبة العامل، مع حفظ جميع حقوقه فى المجموعة، وفى حالة رغبته فى العودة إلى يمكنه توكيل أحد معارفه لصرف مستحقاته لدى الشركة.

ومن جانبه أصدر جمال سرور تعليماته للمستشار العمالى بمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، للتأكد من حصول كل العمال المصريين بمجموعة التشغيل والصيانة بشركة "بن لادن" على حقوقهم كاملة .

بالصور.. "العمل العربية" تقرر دعم صندوق فلسطين للتشغيل والحماية الاجتماعية
>"شركة بن لادن" تفصل عمالا مصريين.. والقوى العاملة: لن يغادروا دون مستحقاتهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»