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ضبط 151 قضية تموينية بأسيوط خلال يومين

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ضبط 151 قضية تموينية بأسيوط خلال يومين ضبط 151 قضية تموينية بأسيوط خلال يومين
تمكن ضباط مباحث بمحافظة أسيوط من تحرير 151 قضية تموينية خلال يومين لمخالفات تموينية متنوعة.

قال العميد عصام أبو شقة، مدير مباحث التموين بأسيوط، إن الحملات مستمرة بناء على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود ومداومة المرور على الأسواق والمحلات العامة لمنع تداول السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وقال العميد عصام أبو شقة، إن المحاضر التى تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى واستخدام أسطوانات بوتاجاز منزلية فى غير الغرض المخصص لها والاتجار فى أدوية مخدرة وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأضاف مدير مباحث التموين بأسيوط أن بيان المضبوطات كان كالآتى: 4 أطنان من الأسمنت البورتلاند و48 كيلو من اللحوم ومشتقاتها و20 لتر سولار مدعم و2000 من الخبز البلدى المدعم و15 ألفا و116 أسطوانة بوتاجاز منزلية و900 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم و1908 أقراص من الأدوية المخدرة والمنتهية الصلاحية و23 عبوة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و106 سلع مستوردة بدون فواتير، منوها عن أن عدد المحاضر التى تم تحريرها فى مجال المخابز والمحال العامة والمطاعم حوالى 121 محضرا.


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