«أبوالغيط»: اختياري أمينًا عامًا للجامعة «مسؤولية وتكليف ثقيل»

قال اﻷمين العام الجديد للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، إن «الفترة التي تمر بها المنطقة العربية عصيبة» مؤكدًا أنه سيعمل جاهدًا من أجل النهوض ببيت العرب، وحماية المصالح العربية بروح الفريق الواحد من أي تهديدات أو تدخلات خارجية.

وأشار «أبوالغيط» في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية، اليوم السبت، إلى أن اختياره أميناً عاماً للجامعة مسؤولية وتكليف ثقيل، متعهداً بالعمل على رفع شأن الجامعة العربية والدفاع عن مصالحها، في ضوء وضع عربي صعب، وبذل كل جهد ممكن وبكل إخلاص، خلال فترة توليه مسؤولياته، من أجل النهوض بالأمانة العامة ودعم أدائها وكفاءتها وموظفيها المخلصين للعمل العربي المشترك.

وأضاف أنه سيبذل كل الجهود من أجل تقليص مساحات الخلاف، وزيادة مساحات التوافق والعمل المشترك الفعال بين الدول الأعضاء، حتى تتمكن الجامعة من مواجهة الظروف الخطيرة المحيطة بالأمة العربية.