وفد وزارة النقل الألمانية يواصل متابعة الإجراءات الأمنية بمطار الغردقة

واصل، لليوم الثانى على التوالى، وفد وزارة النقل الألمانية تفقد الإجراءات الأمنية المتبعة بمطار الغردقة الدولى، لتأمين السائحين والطائرات.

وتفقد الوفد فور وصوله أمس، الجمعة، صالات السفر والوصول بالمطار، وكان فى استقبالهم اللواء صادق الشورى، مدير المطار ومسئول قطاع التأمين بوزارة الطيران، ومحمد حسن، مدير أمن مطار الغردقة وعدد من قيادات المطار.

وعقد وفد النقل الألمانية اجتماعا مع قيادات المطار، عُرض خلاله شرح تفصيلى للمطار، وتفقد الوفد الإجراءات الأمنية المتبعة داخل صالات السفر والوصول، وضم الوفد خبراء من شركات الطيران الألمانية وتأمين المطارات، وممثلين عن وزارة النقل الألمانية.

وفد وزارة النقل الألمانية يختتم زيارته لمطار مرسى علم الدولى