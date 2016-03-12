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وصول 300 سيارة لموانى السويس و611 راكب و209 شاحنة لميناء سفاجا

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وصول 300 سيارة لموانى السويس و611 راكب و209 شاحنة لميناء سفاجا وصول 300 سيارة لموانى السويس و611 راكب و209 شاحنة لميناء سفاجا
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة دودو وعلى متنها 300 سيارة قادمة من جدة .

وأشار الى ان ميناء الادبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة او ام اورديوم و على متنها 12 الف طن بضائع عامة داخل حاويات قادمة من جدة و السفينة ايكون ستار و على متنها 2732 طن بضائع عامة قادمة من العقبة و السفينة كيمرود هايا و على متنها 1038 طن كيماويات قادمة من الجوبال بالسعودية و السفينة باسيفيك ويجر لشحن 25 الف طن فوسفات قادمة من جدة كما تغادر السفينة برازين و على متنها 25 الف طن حديد كويل متجهة الى ايلاند .

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 420 راكب و18 سيارة و15 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 55 شاحنة و24 سيارة و10 راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 88 شاحنة و88 راكب و 130 سيارة .

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 252 راكب و 23 براد و 20 تريلا و 2 سيارة .
>و فى نفس السياق شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 202 راكب و السفينة بريدج و على متنها 44 شاحنة و غادرت السفينة سينا و على متنها 585 راكب و 30 براد و 12 تريلا و 5 سيارة و 170 سيارة .

وعلى جانب اخر شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة جيسيب مايرو ريزو و على متنها 63 الف طن قمح قادمة من الارجنتين و العبارة امانة و على متنها 86 راكب و 36 شاحنة و 158 سيارة و السفينة الحرية 2 و على متنها 15 شاحنة و 7 راكب و غادرت العبارة مسرة و على متنها 506 راكب و 10سيارة و 2 شاحنة .
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