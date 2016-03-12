المشدد 15 عام لمتهم وبراءة اثنين آخرين في إعادة قضية «خلية الظواهري»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، المتهم “سلامة جمعة سليم سلامة” بالسجن المشدد لمدة 15 عام، كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين “عبد الرحمن زوام” و”عبد الرحمن إبراهيم أحمد أدم”، فى إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية”خلية الظواهرى”.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.