منح نزيلات السجون زيارة استثنائية بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم

وافق اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، على منح نزيلات السجون زيارة استثنائية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي وعيد الأم، وذلك خلال الفترة من يوم 16 مارس وحتى 31 مارس الجاري.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “وافق اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية على منح جميع نزيلات السجون زيارة استثنائية واحدة فقط خلال الفترة من يوم 16 مارس وحتى 31 مارس الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة والإحتفال بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس، وقرب الاحتفال بعيد الأم يوم 21مارس الجارى”.

وأضاف البيان “يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابى والذى يتمثل فى توفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال الرعاية والتواصل الإجتماعى مع أسرهم والمشاركة بالإحتفال بالمناسبات الرسمية بالدولة، وقيام قطاع مصلحة السجون بتقديم أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون لإعادة تأهيلم للإنخراط فى المجتمع مرة أخرى”.