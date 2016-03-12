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تأجيل نظر الطعن على حكم إعادة بث القنوات الدينية المغلقة لجلسة23 أبريل

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تأجيل نظر الطعن على حكم إعادة بث القنوات الدينية المغلقة لجلسة23 أبريل تأجيل نظر الطعن على حكم إعادة بث القنوات الدينية المغلقة لجلسة23 أبريل
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت تأجيل الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى للشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة لجلسة 23 أبريل المقبل.

كان الداعية يوسف البدرى أقام دعوى قضائية ضد وزيرى الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضًا على غلق بعض القنوات الدينية.

وطالب البدرى فى دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هى "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.

اليوم.. نظر الطعن على حكم إعادة بث القنوات الدينية المغلقة

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