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دفاع متهمين بـ"إهانة القضاء" يطالب بسماع شهادة وائل الإبراشى وهالة سرحان

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دفاع متهمين بـ"إهانة القضاء" يطالب بسماع شهادة وائل الإبراشى وهالة سرحان دفاع متهمين بـ"إهانة القضاء" يطالب بسماع شهادة وائل الإبراشى وهالة سرحان
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر، وسكرتارية ياسر عبد العاطى، اليوم السبت، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقال المحامى "محمد الدماطى" الموكل للدفاع عن المتهمين "سعد الكتاتنى"، و"محمد البلتاجى"، و"منتصر الزيات"، و"أحمد أبو بركة": إن لدينا 32 شاهدا بالدعوى، ونطالب بمناقشة شهود الإثبات الخاصين بالمتهم المدافع، والشاهد رقم 12 "هالة سرحان"، والشاهد 3 "ريهام السهلى، والشاهد 14، والشاهد 15، والإعلامية جيهان منصور، والإعلامى وائل الإبراشى.

كما طلب بندب لجنة محايدة لتفريغ الأسطوانات المودعة بالدعوى، نظرا للتناقض الجوهرى بين محتوى الأسطوانات، وما هو مفرغ بتحقيقات النيابة.

وقدم ممثل النيابة العامة مضبطة مجلس الشعب التى طالب الدفاع بالجلسة السابقة ضمها إلى أوراق القضية، لهيئة المحكمة.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

"الجنايات" تنظر اليوم محاكمة مرسى و24 آخرين بـ"إهانة القضاء"

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